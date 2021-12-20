Москва, 20 декабря 2021, 11:17 — REGNUM До конца 2021 года в Москве будут введены в эксплуатацию 160 строительных объектов, сообщил журналистам глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«В 2021 году департамент строительства планирует построить 158 объектов общей площадью 2,75 млн кв. метров. Эта цифра в два раза больше, чем показатели прошлого года», — сказал руководитель департамента.
По его словам, в ближайшие годы такая динамика будет продолжаться. В 2022 году планируется ввести 174 объекта.