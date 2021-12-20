Москва, , 11:17 — REGNUM Центральные банки Европейского союза и США начинают склоняться к мысли о том, что повышенная инфляция связана не только с последствиями пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Инфляция Pixabay.com

«Реакция Европейского центрального банка на изменения в экономике, в том числе на инфляцию, схожа с действиями ФРС США, но с некоторым сдвигом по времени. После того как ФРС реагирует на изменения экономики, проходит один-два квартала, и ЕЦБ чаще всего принимает схожие решения, — сказал Хестанов. — Причины таких действий в том, что у США и Евросоюза очень высокий взаимный товарооборот и любые заметные различия в денежно-кредитной политике грозят сильным движением валютного курса евро, что влияет на положение экспортеров и импортеров, а потому нежелательно».

В итоге, как пояснил экономист, два крупнейших мировых финансовых регулятора вынуждены вести схожую денежно-кредитную политику.

«Крупные регуляторы столкнулись с проблемой существенного превышения реальной инфляции целевых уровней, — добавил Хестанов. — Еще месяц-два назад и ФРС, и ЕЦБ говорили о том, что причины повышения инфляции — нарушение цепочек поставок, и когда они восстановятся, инфляция нормализуется. Однако в последнее время регуляторы начинают склоняться к тому, что повышенная инфляция связана не только с последствиями пандемии, а потому это явление не временное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для поддержания совокупного спроса и предложения еврозона поддерживает отрицательную реальную ставку.

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