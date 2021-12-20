Тирасполь, 20 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поручил правительству ПМР оформить 31 декабря текущего года, как выходной день. Об этом глава республики сообщил 20 декабря в своём телеграм-канале.

31 декабря

«Опыт показывает, что 31 декабря, хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Поручил правительству официально оформить перенос», — написал Красносельский.

Он отметил, что перед Новым годом граждане республики смогут подготовиться к празднику. Но этот день им придётся отработать в будущем году.