София, , 11:16 — REGNUM Бывший министр финансов Болгарии Владислав Горанов, чей автомобиль во время проверки на болгарско-сербской границе 17 декабря был определен как «похищенное транспортное средство», дал предварительные разъяснения по поводу сложившейся ситуации. Об этом 20 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По словам бывшего высокопоставленного чиновника, «украденная» машина была приобретена в Софии у компании-импортера соответствующего завода в лизинг.

«Возможно, речь идет о «клонировании» автомобиля, когда на угнанное авто устанавливаются фальшивые заводские знаки, — отметил, в частности, Горанов. — Я не имею отношения к преступным схемам».

Адвокаты экс-министра заявили о намерении добиваться дополнительного расследования и извинений со стороны правоохранителей.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 декабря, В. Горанов был остановлен на контрольно-пропускном пункте «Калотин» на болгарско-сербской границе. Во время пограничной проверки выяснилось, что управляемым им автомобиль BMW Х7 находится в общегосударственном розыске. При этом на просьбу выйти из машины и дождаться полиции Горанов не отреагировал, сделал разворот и вернулся вглубь страны. Через несколько часов уже на другом автомобиле экс-министр все-таки выехал в Сербию.