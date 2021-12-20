Казань, , 11:54 — REGNUM В Татарии учреждения общественного питания с 20 декабря по 10 января переходят на новый график работы, а в новогоднюю ночь заведениям разрешили работать до 03:00 мск. Соответствующее поставление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Сертификат о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Кафе и рестораны республики до 10 января смогут принимать гостей и оказывать услуги общественного питания вплоть до 01:00. Остается неизменной проверка ковид-сертификатов при входе в заведения.

Также в документе отмечается, что с 20 декабря проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для детей разрешено только при строгом соблюдении профилактических мер. Вход и нахождение зрителей старше 18 лет доступны только при предъявлении сертификата со штрих-кодом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии на официальных новогодних мероприятиях пройдут проверки аниматоров, в том числе играющих роли Дедов Морозов и Снегурочек, на наличие сертификата со штрих-кодом о вакцинации против коронавируса, перенесённом заболевании или медотводе.

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