Калуга, 20 декабря 2021, 11:22 — REGNUM Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила Калужской области инфраструктурные бюджетные кредиты из федерального бюджета с лимитом 2 млрд 882 млн рублей. Об этом 20 декабря заявила на заседания областного правительства министр финансов региона Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Инфраструктурные бюджетные кредиты будут направлены в 2022 году на модернизацию транспортной инфраструктуры в Обнинске в сумме 1 млрд 186 млн рублей и реконструкцию калужских путепроводов «Синие мосты» в сумме 536 млн рублей. В 2023 году — на канатную дорогу транспортно-туристического назначения «Музей истории космонавтики — Квань» в сумме 1 млрд 160 млн рублей. В настоящее время на рассмотрении в Минстрое России находятся еще три дополнительные заявки области на общую сумму более 5 млрд рублей, направленные в целях прохождения отбора на конкурсной основе. Валентина Авдеева подчеркнула, что, несмотря на запланированное привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов, в 2022—2024 годах долговая нагрузка продолжит сокращаться и снизится на конец 2024 года до 40% к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета.
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