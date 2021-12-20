Калуга, , 11:22 — REGNUM Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила Калужской области инфраструктурные бюджетные кредиты из федерального бюджета с лимитом 2 млрд 882 млн рублей. Об этом 20 декабря заявила на заседания областного правительства министр финансов региона Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инфраструктурные бюджетные кредиты Калужской области. Admoblkaluga.ru

Инфраструктурные бюджетные кредиты будут направлены в 2022 году на модернизацию транспортной инфраструктуры в Обнинске в сумме 1 млрд 186 млн рублей и реконструкцию калужских путепроводов «Синие мосты» в сумме 536 млн рублей. В 2023 году — на канатную дорогу транспортно-туристического назначения «Музей истории космонавтики — Квань» в сумме 1 млрд 160 млн рублей. В настоящее время на рассмотрении в Минстрое России находятся еще три дополнительные заявки области на общую сумму более 5 млрд рублей, направленные в целях прохождения отбора на конкурсной основе. Валентина Авдеева подчеркнула, что, несмотря на запланированное привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов, в 2022—2024 годах долговая нагрузка продолжит сокращаться и снизится на конец 2024 года до 40% к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета.

«Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила наши заявки на общую сумму почти 3 млрд рублей. Вместе со средствами инвесторов они будут направлены на строительство канатной дороги в областном центре, на реконструкцию Синих мостов в Калуге, на модернизацию общественного транспорта в Обнинске. Это серьезные проекты. Это новые возможности для нас. Я прошу отнестись очень ответственно и Калугу, и Обнинск к администрированию той работы, которая начинается уже в этом году для того, чтобы получить максимальные эффект от тех средств, которые будут предоставлены», — отметил губернатор области Владислав Шапша.

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