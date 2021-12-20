Москва, , 11:15 — REGNUM Российско-европейские отношения в 2022 году будут развиваться по трем векторам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM20 декабря заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

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«Первый из них — развитие совместных предприятий, в особенности популярная и применимая практика интеллектуальных венчуров, которая способствует развитию на территории России IT‑ и hi-tech-проектов, — сказал Мартиросян. — Второй — сотрудничество в сырьевом секторе, в сферах нефти, газа, металлургии. Также ожидается значительное развитие инфраструктурных проектов, в частности в области транспорта и коммуникаций. Европейские компании активно принимают участие как в инвестировании, так и в реализации этих проектов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какая инфляция ждет страны еврозоны.

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