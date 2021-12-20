Ульяновск, , 11:15 — REGNUM В Ульяновской области техническую поддержку электронной системы в сфере образования по записи в детсад и в первый класс будет оказать компания из Самары. Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Речь идёт об услугах технической поддержки действующей в Ульяновской области системы «Е-Услуги. Образование» (модули «Зачисление в ДОО», «Электронная постановка в очередь в первый класс»).

Согласно документу, технологические услуги включают в себя устранение ошибок и сбоев, разработку и установку не менее двух раз в год пакетов обновлений, модификацию системы и синхронизацию между базами данных в случае сбоев.

Цена договора определена в размере 715 тыс. рублей. Услуги будут оказываться с 26 декабря 2021 года по 25 декабря 2022 года.

Исполнителем определено общество «ИРСофт» из Самары.