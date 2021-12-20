Воронеж, 20 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Семья из троих человек отравилась угарным газом в Репьёвском районе Воронежской области, тела погибших были найдены 19 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла в селе Фабрицкое Репьевского района — в одном из домовладений были обнаружены тела 69-летней хозяйки и ее родственников, 61-летней женщины и мужчины 66 лет.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть указанных лиц наступила в результате острого отравления окисью углерода (угарного газа)», — уточнили в СК.

В настоящее время в рамках дела проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Следователям предстоит установить причины, а также лиц, чьи действия (бездействия) повлекли смерть людей.