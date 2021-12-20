Москва, , 11:14 — REGNUM В странах еврозоны реальную инфляцию разгоняют постоянные расходы крупных европейских концернов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

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«Можно предположить, что в 2022 году реальная инфляция в еврозоне будет кратно выше прогнозируемой и может достигнуть 5−6%, — сказал Мартиросян. — Разгоняют инфляцию большие постоянные расходы крупных европейских концернов, которые они несли, не работая в период пандемии. Давление постоянных затрат и дополнительных расходов может привести к тому, что компании захотят компенсировать эти расходы за счет роста маржинальной доходности, то есть за счет увеличения цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мартиросян рассказал, как будет расти ВВП еврозоны в 2022 году.

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