Москва, , 11:20 — REGNUM Российский Центробанк купил на внутреннем рынке валюту с расчётами 17 декабря на сумму 22,7 млрд рублей. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Днём ранее ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 23 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 января Министерство финансов России вернулось к покупкам валюты по бюджетному правилу. За прошедший период валюты на внутреннем рынке было куплено более чем на 2,7 трлн рублей.

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