Москва, 20 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Российский Центробанк купил на внутреннем рынке валюту с расчётами 17 декабря на сумму 22,7 млрд рублей. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Днём ранее ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 23 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 января Министерство финансов России вернулось к покупкам валюты по бюджетному правилу. За прошедший период валюты на внутреннем рынке было куплено более чем на 2,7 трлн рублей.

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