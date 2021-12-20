Кострома, 20 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Костромской области с 20 декабря и до конца недели ожидаются аномальные холода с отклонением от нормы на 7−12 градусов. Об этом сообщает Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Диева ИА REGNUM Зимняя дорога

В течение нынешней рабочей недели температура воздуха в дневное время будет составлять до — 27 градусов, в ночное — до — 30 градусов.

В связи с холодами на федеральной трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь в границах Костромской области развернут мобильные пункты обогрева для водителей. В них автовладельцы смогут зарядить телефон, получить горячее питание и чай. Также добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» будут патрулировать дороги в вечернее время, чтобы помочь автомобилистам и пешеходам, не дождавшимся такси или общественного транспорта, добраться до дома.