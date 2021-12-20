Куала-Лумпур, 20 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. На восстановление инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных в результате мощных наводнений на западе Малайзии, правительство страны выделит 100 млн ринггитов (23,6 млн долларов). Об этом объявил премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб, сообщает 20 декабря газета New Straits Times.

Straitstimes.com Наводнение в Малайзии

«100 миллионов ринггитов — это первоначальное финансирование. Если этого недостаточно, мы добавим», — сказал он на пресс-конференции во время посещения района Кланг в Селангоре, одного из наиболее пострадавших от наводнения районов.

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Он также добавил, что каждая семья, которая пострадала из-за стихии, получит компенсацию в размере тысячи ринггитов (236 долларов). Глава правительства уточнил, что «часть средств будет выделена из государственного бюджета, а другая предоставлена государственными компаниями.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь тем, кто оказался в затруднительном положении», — подчеркнул Исмаил Сабри Якоб.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели в ряде районов на западе Малайзии впали осадки, которые стали самыми сильными за последние 100 лет.

В результате не менее 10 человек пропали без вести, два человек погибли, более 41 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Для пострадавших от наводнения будут созданы 17 временных центров для размещения беженцев.