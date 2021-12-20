Курск, , 11:09 — REGNUM В Курганской области около российско-казахстанской границы в отсеках грузовиков обнаружили 40 тонн сливочного масла с нарушениями маркировки. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Товар прошёл путь из Киргизии через Казахстан в курганский город Петухово. Масло ждали получатели груза в Татарии и Новосибирской области. Груженные фуры таможенники остановили в Петухово. В ходе досмотра грузовых отсеков двух большегрузов таможенники обнаружили около 40 тонн сливочного масла с нарушением правил маркировки Data Matrix — кодами.

По факту сотрудники управления Роспотребнадзора по Курганской области привлекли перевозчиков к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ («Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена»).

Таможенники отмечают, что это крупнейшая партия молочной продукции c нарушением правил маркировки, выявленная таможенниками в Уральском федеральном округе в 2021 году.