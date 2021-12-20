Москва, 20 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за пытки. Об этом она заявила РИА Новости.

Corrupcia.net Татьяна Москалькова

«Поддерживаю инициативу сенаторов и депутатов [об ужесточении ответственности за пытки]», — сказала Москалькова.

Она напомнила, что законодатели «учли представленные ранее федеральным омбудсменом предложения в законопроект».

При этом Москалькова отметила, что некоторые положения законопроекта «представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению».