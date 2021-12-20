Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM Дорожные аварии на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону спровоцировали пробки. Многокилометровый затор образовался утром 20 декабря.

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

Как свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», ДТП случились напротив парка имени Островского, в связи с чем движение транспорта по проспекту Шолохова в час пик фактически остановилось. Кроме того, на ряде улиц ограничили движение транспорта, что также сказывается на скорости движения автомобилей.

В настоящее время проезд по проспекту Шолохова свободен. Загруженность транспортных артерий Ростова-на-Дону оценивается в четыре балла.