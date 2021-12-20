Париж, , 11:06 — REGNUM У министра промышленности Франции Аньес Панье-Рунакер обнаружили коронавирус, сообщает Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

«У министра нет симптомов, и он чувствует себя хорошо. Министр будет проводить свои следующие встречи удаленно по телефону и в режиме видеоконференции», — говорится в заявлении кабинета министра.

«С этого дня я ухожу на самоизоляцию и продолжаю выполнять свои министерские обязанности на расстоянии», — написала Аньес Панье-Рунакер на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции за сутки выявили 48 473 случая заражения коронавирусом.

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