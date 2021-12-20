Москва, , 11:04 — REGNUM С конца ноября штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассмотрел 311 вопросов от ресурсоснабжающих организаций по объектам ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра Москвы.

ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Общая протяженность сетей и коммуникаций, в отношении которых за четыре недели проведен государственный кадастровый учет, составила более 17 тыс. м, регистрация права осуществлена в отношении 83 сооружений жилищно-коммунального хозяйства Москвы суммарной протяженностью более 16 тысяч метров», — уточнили в ведомстве.

До конца 2021 года планируется рассмотреть ещё более 50 объектов «Мосводоканала», связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения в столице.

По словам руководителя Росреестра столицы Игоря Майданова, будет сформирована «дорожная карта» по объектам ЖКХ Москвы. Она поможет равномерно распределить нагрузку на государственных регистраторов при подаче документов и проведении учетно-регистрационных действий.

Как напомнили в агентстве городских новостей «Москва», совместный штаб для ускорения темпов кадастрирования и регистрации прав на объекты ЖКХ, водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей был создан в конце ноября 2021 года решением заместителя мэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве.