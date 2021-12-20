Брянск, 20 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Брянской области 20 декабря выявлен 221 новый носитель коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. С начала пандемии COVID-19 диагностирован у более чем 94 тысяч жителей. Зарегистрировано ещё 22 летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Брянской области подтверждено 94 188 случаев заболевания COVID-19, лаборатории провели 1 213 681 исследование на коронавирус. Выздоровели 88 622 пациентов, в том числе 335 — выписаны за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 2 703 человека.