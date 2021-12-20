Краснодар, , 11:54 — REGNUM Претензии Украины на российские Кубань, Воронежскую, Астраханскую области и другие регионы — это абсолютная глупость украинских псевдополитиков. Так прокомментировал заявления о возможном «присоединении» зарубежных территорий к Украине корреспонденту ИА REGNUM доктор социологических наук, доктор исторических наук, профессор, декан факультета журналистики Кубанского государственного университета Валерий Касьянов.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эта тема не сходит уже лет десять, и до 2014 года на Украине она всплывала — тогда она поднималась в заявлениях украинского органа специального по исторической памяти, я не хочу даже точно его называть, потому что там собрались не историки, не профессионалы. Имеется в виду, что украинское руководство рассматривает близлежащие территории, а это не только Кубань, Воронежская и Астраханская области, это и Брянск, и Белгород, и даже территория Белоруссии, как анклавы, который могут быть присоединены в случае каких-либо противоречий с Россией: они якобы населены или украинцами, или их потомками», — отметил Касьянов.

«За Кубань почему они цепляются? Как историк вам скажу. Тема эта есть, потому что часть запорожских казаков, которая потом называлась черноморским казачеством, переселилась сюда, на наши земли, по указу Екатерины (императрицы Екатерины II — прим. ИА REGNUM), Екатерина дала возможность казакам здесь поселиться. Но я могу сказать что здесь, на территории Кубани, селились не только запорожские казаки, их меньшинство. Здесь были кордонные линии, установленные Суворовым, где расположились донские казаки, здесь были некрасовские казаки, которые участвовали в Булавинском восстании и бежали потом на территорию Кубани. Благодаря казачеству на Кубани сформировалась некая этническая группа. Она не совсем похожа на украинцев, потому что мова украинская отличается от нашей балачки, где прямо помесь русского с украинским, она имела место», — рассказал Валерий Касьянов.

«В 1920-е годы, когда начался процесс образования Союза Советских Социалистических Республик, пошла волна национально-культурного строительства, в том числе, например, на Кубани предполагалось, что украинский язык найдет поддержку, особенно в сельской местности. Не балачку, а настоящий украинский язык стали вводить в систему образования. Это единственное, что было сделано с точки зрения такого вот украинского влияния. Ничего другого нет», — подчеркнул собеседник агентства.

Валерий Касьянов напомнил, что, согласно данным последней переписи населения, на территории Краснодарского края проживает более семи миллионов человек.

«Первая этническая группа, которая следует за русскими, это уже не украинцы, а армяне. И украинцы на Кубани сегодня — не та часть, на которую могут положить глаз украинские псевдополитики», — считает профессор.

«Это касается и территорий Воронежа, Белгорода и других. Очень большая группа украинцев работает вахтовым методом на нашем Севере, в Коми, вообще очень много вахтовиков с Украины. Но это же не значит, что на этих территориях существуют некие анклавы украинцев, и украинская тема является почти государственной! Нет, конечно, это глупость самая настоящая», — подчёркивает эксперт.

Собеседник агентства также напоминает, что территория юго-востока Украины является исконно русскими землями.

«Как историк скажу, что сегодняшняя власть Украины зря так смотрит на свой Восток. Потому что Харьков, потому что Луганск, потому что Донецк и Днепропетровск, или как они говорят, Днепр, — это территория русская, предоставленная для заселения украинцами. Харьков, первая столица Украины, она вообще была русским городом. Так что, наверное, это нам нужно смотреть и говорить, что Украина-то у нас была за Днепром. Один конкретный пример. Область воска Донского до 1917 года имела западную границу по реке Юзовка, а Юзовка — это река, протекающая в Донецке, и сам Донецк был Юзовкой. Но если Донецк являлся территорией, на которой располагались донские казаки, какая Украина может быть там? Возьмите процент русскоязычного населения, которое проживает на востоке Украины — там от 40 до 70%. Невозможно было так быстро украинизировать все эти земли и считать их украинскими», — отмечает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель главы СБУ, генерал Виктор Ягун ранее заявил о том, что в 2018 году при президенте Петре Порошенко на Украине рассматривался вопрос о присоединении зарубежных территорий, населенных украинцами, по примеру французских заморских департаментов. В частности, Ягун назвал российские Кубань, Воронежскую и Астраханскую области.