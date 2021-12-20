Москва, , 11:01 — REGNUM Ежегодно уровень продаж антидепрессантов в мире растёт на 15−20%. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

У психиатра Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

«Каждый год продажи антидепрессантов во всем мире увеличиваются примерно на 15−20%, при том, что на посещение врача-психиатра по основаниям, требующим выписки антидепрессантов, роста нет», — сказал Костюк.

Он пояснил, что ряд «недобросовестных коллег-непсихиатров» в процессе лечения своих пациентов «прибегают к использованию антидепрессантов, хотя не имеют на это права».

Костюк напомнил, что психиатрическую помощь может оказывать только психиатр.