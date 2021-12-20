20 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 11:35 — REGNUM Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан мог бы стать страной — наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). «Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки, я думаю, мы все так считаем, — сказал он. — При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем в ЕАЭС». Назарбаев уточнил, что «взаимодействие Азербайджана и ЕАЭС будет содействовать активизации взаимной торговли и осуществлению масштабных инфраструктурных проектов».

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Назарбаев, один из опытнейших политиков на постсоветском пространстве, автор идеи «евразийской интеграции» и активный участник практически всех интеграционных инициатив в рамках постсоветского пространства, наверняка согласовал свое заявление с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Возможно, что не только с ним. Тем более что ранее из Баку на этом направлении поступали определенные позитивные сигналы. «Никогда не говори никогда», — так в 2015 году, всего через несколько месяцев после вступления в силу договора о создании ЕАЭС, звучал ответ министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о перспективах вхождения его страны в союз. В конце октября 2016 года Алиев в интервью директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, говоря о возможностях вхождении Азербайджана в ЕАЭС, подчеркивал следующее: «Разговоры на эту тему идут давно и в экспертном сообществе, и среди политических элит разных стран. Скажу так: мы, в принципе, сегодня чувствуем себя достаточно уверенно в том качестве, в котором мы находимся… Поэтому нам надо еще посмотреть, какие будут тенденции. Конечно же, если Союз станет привлекательным, то туда потянутся многие. Так что ничего исключать нельзя, но нынешний этап я бы охарактеризовал именно так».

Но против выступала Армения. Она могла заблокировать принятие решения из-за существующего в ЕАЭС порядка принятия решений, когда ее мнением из-за права вето пренебречь не представляется возможным. Ереван пытался добиться от Баку определенных уступок в решении нагорно-карабахской проблемы. Вспомним, как в ходе переговоров о создании ЕАЭС Армения высказывала пожелания, чтобы предполагаемые союзом торговые режимы распространялись и на Нагорный Карабах, мотивируя это тем, что непризнанная республика является частью ее экономического пространства. Однако противником такого решения открыто выступил Назарбаев, заявивший, что Армения должна вступать в ЕАЭС в тех же границах, в которых некогда вступала в ООН. В Баку такую постановку вопроса, разумеется, приветствовали и вспоминают ее до сих пор. В то же время Азербайджану удалось выстроить со всеми другими членами ЕАЭС взаимовыгодные торгово-экономические и даже военно-технические отношения чуть ли не на уровне широкой интеграции. Представляется, что если бы Армения отказалась тогда от использования «вето» в ЕАЭС и Азербайджан получил бы статус страны-наблюдателя, возможно, удалось бы избежать второй карабахской войны.

Главы государств ЕАЭС President.kg

Теперь ситуация резко изменилась. В ноябре прошлого года посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявлял, что «если Армения займет конструктивную позицию, процесс присоединения Азербайджана к ЕАЭС пойдет очень быстро», и что такие планы есть. Сейчас проблемы, существующие между Азербайджаном и Арменией, разведены по разным площадкам. Разблокирование коммуникационных коридоров региона, предусмотренное мирным соглашением от 9 ноября 2020 в формате Россия — Азербайджан — Армения, вписывается в общую логику современных как глобальных трансформаций, так и на постсоветском пространстве. Новые коммуникации должны связать Азербайджан с Турцией через территорию Армении и Нахичевани, а Армению с Россией через Азербайджан. Кроме того, интеграция Азербайджана и Армении решает вопросы, связанные не только с Закавказьем — речь идет о направлениях на Иран, Турцию, Ближний Восток. Так что дрейф Азербайджана в сторону ЕАЭС выглядит логичным, а не как «интрига Назарбаева».

Помимо Азербайджана в эту сторону стал активно двигаться и Иран, хотя раньше предполагалось лишь соглашение с ним о зоне свободной торговле (ЗСТ). В Баку за взаимодействием Ирана с ЕАЭС и прежде следили с большим вниманием, ведь Азербайджан может получить все возможности выстраивать транзитный коридор между Ираном и Россией на пути международного транспортного коридора Север — Юг. В настоящий момент единственный сухопутный участок границы ЕАЭС с Ираном находится в Армении, однако его потенциал пока ограничен. На ЕАЭС заглядывается и Турция. Некоторые турецкие эксперты высказывают даже предположения, что «инициатива Назарбаева ставит задачу и усиление влияния тюркских государств в пространстве Евразийского союза». Но даже в таком контексте начало активного сотрудничества Азербайджана с ЕАЭС резко меняет геополитическую картину региона.

Владимир Путин с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед заседанием Совета глав государств Содружества Независимых Государств Kremlin.ru

Так, вице-премьер России Алексей Оверчук, выступая в Баку на конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов», говорил, что «в Азербайджане очень мало тех, кто знает о ЕАЭС, а примерно 30−40% населения, согласно озвученным сегодня данным, вообще не знают, что это такое». По его словам, «необходимо повышать уровень такой осведомленности формой такой работы, в том числе является и статус наблюдателя», когда Баку «может принимать участие в деятельности рабочих органов ЕАЭС, получать всю документацию, видеть, как работает организация изнутри, поскольку обладает возможностью иметь своего представителя в союзе». Но вот что любопытно. Когда на конференции один из выступающих использовал речевой оборот «возглавляемый Россией экономический союз», Оверчук отреагировал, заявив, что «в ЕАЭС нет главенствующей или возглавляющей страны».

Да и сам ход событий в регионе предполагает позитивное отношение к этому процессу со стороны Армении. Ереван намерен обсудить эту проблему с Москвой, хотя времена экспертных соображений и предположений по этому поводу уже прошли. Наступает момент принятия важных решений.