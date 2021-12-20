Сухум, 20 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении послом Абхазии в Никарагуа Инара Ладарию. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба главы абхазского государства.

Флаг Абхазии

«Назначить Ладарию Инара Игоревича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Республике Никарагуа», — говорится в документе.

Напомним, указ об учреждении посольства Абхазии в Манагуа Бжания подписал 22 ноября. Никарагуа признала суверенитет Абхазии 5 сентября 2008 года первой, после России.