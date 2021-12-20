Москва, 20 декабря 2021, 11:07 — REGNUM Ситуация в отношениях России с США и НАТО очёнь тяжелая и может стать ещё хуже, поэтому Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности. Об этом заместитель МИД РФ Сергей Рябков сообщил 20 декабря журналистам.
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Дипломат предположил, что американская сторона попытается превратить переговоры в вялотекущий процесс, тогда как Россия готова немедленно к ним приступить.
«А нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжёлая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», — сказал Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря российский МИД опубликовало проекты договоров с НАТО и США о безопасности. В числе прочего Москва настаивает на гарантиях нерасширения НАТО на восток.
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