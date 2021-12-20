Москва, , 11:00 — REGNUM Уникальные архивные документы о создании партизанских отрядов и агентуры в тылу немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны управлением НКГБ по Тульской области опубликовала 20 декабря ФСБ России ко Дню работника органов безопасности на своем сайте.

Партизаны Цитата из к/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР

В разделе «Архивные материалы» сайта ФСБ РФ обнародованы цифровые копии докладной записки о работе 4-го отдела управления НКГБ по Тульской области (разведка и диверсии за линией фронта) в период с августа 1941 года по январь 1944 года, а также доклада о работе отдела с момента освобождения региона от фашистов.

При этом 4-й отдел УНКВД (в 1941—1943 годах НКГБ и НКВД были объединены) по Тульской области был сформирован в августе 1941 года, как и в других прифронтовых областях, для того, чтобы создавать истребительные батальоны, партизанское движение, а также разведывательно-диверсионные группы и резидентуру в тылу врага.

«По линии 4-х отделов территориальных органов безопасности командование Красной армии оперативно получало свежие разведданные о планах германского командования и концентрации сил и средств противник», — указывается в тексте к опубликованным документам.

Кроме того, уточняется, что уже к 15 сентября до приближения немцев к Туле в городе было создано 30 партизанских отрядов численностью до 1 тыс. человек, 80 диверсионных групп численностью 350 человек и 41 резидентура из 433 агентов.

Также указывается, что работа созданных разведывательно-диверсионных групп и агентурных сетей способствовала срыву крупного наступления немцев на Тулу в конце ноября — начале декабря 1941 года и что в общей сложной в тыл противника было направлено 1049 агентов, включая 200 — в глубокий тыл на территории Смоленской и Орловской областей.

Помимо того, отмечается, что также разведывательно-диверсионные группы и партизанские отряды совершали рейды по тылам противника в Смоленской, Орловской, Курской, Ленинградской областях, Западной Белоруссии, в Харьковской и Сумской областях Украины.

При этом благодаря работе 4-го отдела в Харькове, Брянске, Курске была создана агентура, включая в гарнизонах так называемой русской освободительной армии (РОА) и полицейских гарнизонах, и завербован бургомистр 5-го района Харькова с обширными связями с украинскими националистами, активными предателями и немецким командованием.

И еще псле начала войны 4-м отделом УНКГБ создавались и истребительные батальоны из жителей Тулы, которые во время осады города осенью 1941 года были сведены в Тульский рабочий полк, удерживавший позиции в течение месяца, отбивший несколько крупных танковых атак и в декабре 1941 года принявший участие в освобождении Калуги вместе с Красной армией. Затем полк влился в ее состав и воевал на других фронтах.