Красноярск, , 11:00 — REGNUM Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией наметилась в Красноярском крае. Об этом 20 декабря в своём телеграм-канале сообщил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Однако, по словам Горяева, «пока эта тенденция не носит устойчивого характера».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 642 случая заражения коронавирусом.

За две предыдущие недели количество заболевших на 100 тысяч населения снизилось со 176,4 до 166,3. Показатель распространения коронавирусной инфекции Rt составил 0,94. Это также свидетельствует о снижении заболеваемости, отметил Горяев.

В ряде районов и городов края регистрировалась заболеваемость выше краевых показателей. Это, в частности, города Лесосибирск, Боготол, Енисейск.

Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции Горяев направил в правительство края предложения по дополнительным профилактическим мерам. Они касаются новогодних мероприятий для детей.

Во время каникул необходимо строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры. Жителям края советуют избегать активного посещения мест массового скопления людей. Новогодние праздники лучше провести в семейном кругу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае подтверждено ещё почти 650 случаев COVID-19