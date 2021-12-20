Уфа, , 11:01 — REGNUM 16 школ полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в Башкирии. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак на оперативном совещании в правительстве.

Дистанционное образование Денисов (с) mos.ru

«На сегодняшний день 16 школ республики полностью закрыты, более тысячи классов закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу», — сообщила она, добавив, что по ОРВИ и гриппу идет активный прирост заболеваемости.

Отмечается, что в республике среди детей в основном болеют несовершеннолетние в возрасте от 7−14 лет.

Согласно данным на 13 декабря в Башкирии 18 школ полностью закрыли, частично закрыли 77 школ (904 класса), где по случаям ОРВИ, гриппу введены карантины.