Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за случаев заражения коронавирусом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) переведён на дистанционное обучение 351 класс школ. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Карантин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По данным на утро 20 декабря в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 351 класс в 143 школах.

«Это 1,75% от общего количества классов в городе», — заметили в комитете.

Количество учащихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 5846 человек, что составляет 1% от общего количества обучающихся.

Кроме того, из-за случаев болезни закрыто 28 групп в 23 детских садах,

Напомним, в Смольном решили дать возможность школам и родителям учеников самостоятельно принять решение, когда выходить на зимние каникулы — 29 декабря, согласно расписанию или с 25 декабря.