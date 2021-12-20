Красногорск, 20 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Подмосковный арбитраж поставил точку в банкротном деле, инициированном налоговым органом в отношении ЗАО «Мытищинский завод «Военный знак» — производителя медалей и орденов, а также нагрудных знаков для силовых ведомств. Основанием для прекращения производства по делу стала частичная выплата долга, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на определение судьи Алчакова.

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После частичного погашения основного долга сумма задолженности составила менее 300 тыс. рублей, и на день рассмотрения обоснованности претензий завод перестал отвечать признакам неплатежеспособности. Суд отметил, что «основания для введения в отношении него процедуры банкротства — наблюдения отсутствуют». Сумма долга не сообщалась.

Напомним, претензии у ИФНС по г. Мытищи появились в сентябре 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предлагался участник ассоциации «Гарантия».