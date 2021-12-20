Москва, 20 декабря 2021, 10:57 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва приняла к сведению слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости присутствия Бельгии на консультациях Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.
По его словам, Москва продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с Вашингтоном.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложенные Россией переговоры по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе не должны проходить без участия Евросоюза.
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