Москва, 20 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва приняла к сведению слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости присутствия Бельгии на консультациях Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.

Mid.ru Сергей Рябков

«Приняли к сведению. Будем смотреть. Мы предлагаем именно США именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, тех или иных представителей структур, конечно, мы принимаем к сведению», — сказал Рябков.

По его словам, Москва продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложенные Россией переговоры по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе не должны проходить без участия Евросоюза.

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