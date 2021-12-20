Москва, , 10:57 — REGNUM Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначен Андрей Хазин. Он вступит в должность с 21 декабря 2021 года. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ в своём Telegram-канале.

Ранее должность ректора РГСУ занимала Наталья Починок. Она уволилась по собственному желанию в ноябре 2021 года. После её увольнения врио ректора вуза исполнял проректор Андрей Хамров.

В сообщении говорится, что Андрей Хазин — учёный-историк и искусствовед, педагог, государственный и общественный деятель, руководитель ряда крупных культурных проектов под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генсекретаря ООН.

Справка ИА REGNUM:

Андрей Леонидович Хазин родился 1 февраля 1969 года в Москве.

Образование: Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права; специальность «Финансы и кредит» (1999 г.), Российская академия государственной службы при президенте РФ; специальность «Парламентаризм (парламентская деятельность)» (2006 г.)

Академик Российской академии художеств (Отделение искусствознания и художественной критики, с 2012 г.)

Профессор, заведующий кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова (С 2012 .).

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2004−2011 гг.)

Член Высшего Совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Председатель Общественного совета Ассоциации юристов России.

Член рабочей группы при президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения, иных культовых зданий и сооружений.

Член Совета при президенте РФ по делам казачества.

Член Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г.

Почетный гражданин г. Инчхон (Республика Корея) (2013 г.)