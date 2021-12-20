Биробиджан, 20 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Дом престарелых в Биробиджане возводят медленнее, чем планировалось, из-за нехватки рабочих. Здание строят по нацпроекту «Демография», сообщило 20 декабря ИА EAOMedia.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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«В реализации проекта ожидается небольшое отставание. Оно связано с тем, что в регионе недостаточно квалифицированной рабочей силы. Мы работаем над устранением этой проблемы», — отметил начальник департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Петренко.

Он назвал строительство дома престарелых очень важным проектом и подчеркнул, что подрядчик — серьёзная организация и отставание небольшое.

В доме престарелых будет 50 мест. Работы по возведению объекта начались в 2021 году и продлятся три года. Степень технической готовности здания составляет 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Якутия не исполнила показатели, запланированные по нацпроектам. Недоделки, были по «Здравоохранению» и «Демографии». Один объект не достроен в срок, другой — принят в ненадлежащем состоянии.