Мельбурн, Австралия, 20 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Утром 20 декабря десятки тысяч жителей второго по численности населения штата Австралии Виктория выстроились в очереди к местам тестирования на COVID-19, поскольку граждане спешат сделать мазок для получения результатов ПЦР-теста перед Рождеством, сообщает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

«Поскольку штамм «Омикрон» вызывает опасения относительно новой волны распространения коронавируса, десятки тысяч людей заполонили центры тестирования, чтобы убедиться, что они могут безопасно контактировать с другими людьми во время праздников», — пишут журналисты.

19 декабря клиники и больницы в регионе были закрыты раньше окончания рабочего дня из-за столь большого спроса.

В этой связи исполняющий обязанности премьер-министра Виктории Джеймс Мерлино призвал местных жителей к терпению, заверяя их, что локдаун в штате объявлен не будет.