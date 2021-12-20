* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:55 — REGNUM Ракетные обстрелы Пакистана близ линии Дюранда в последние дни прошлой недели вызвали тревогу в некоторых районах провинции Кунар. Этот вопрос недавно поднимался рядом местных жителей, сообщает «Ариана Ньюс».

Пакистан

Жители уезда Шайгал Ва Шинтан провинции Кунар говорят, что пакистанские войска обстреляли ракетами некоторые части района в последние три дня прошлой недели.

Они утверждают, что в результате попадания ракеты один человек был ранен и погибли десятки голов скота. Официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они потребуют ответа от Пакистана.

Забихулла Муджахид, заместитель министра информации и культуры и пресс-секретарь правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал: «Мы серьезно отнеслись к инциденту в Кунаре. Мы спросим с властей Пакистана, почему эти атаки повторяются?«

Также сообщается, что недавно беспилотник совершил атаку на село Чугам в уезде Шайгал Ва Шинтан провинции Кунар. В результате атаки, по словам жителей, жертв не было.

До сих пор неясно, кто нанёс авиаудары, но агентство France-Presse сообщило со ссылкой на «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (ТТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), что один из их лидеров на востоке Афганистана выжил во время авиаудара.

В сообщении цитируется заявление организация ТТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что целью нападения был маулави Факир Мохаммад, но в момент нападения его в этом районе не было.

Согласно пакистанским источникам, пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют деревню Чугам в качестве своей базы.

Билал Карими, один из пресс-секретарей правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал France-Presse, что это была наземная атака и была нанесена ракетами класса «земля-земля».

Ракеты, выпущенные пакистанскими войсками по Кунару, Нуристану и другим пограничным с Пакистаном провинциям — не новость, аналогичные атаки имели место во время республиканского режима, за что посол Пакистана в Кабуле неоднократно вызывался в МИД Афганистана. Время от времени политические отношения Афганистана с Пакистаном становились натянутыми, ракетные обстрелы продолжаются.

Почему атаки продолжаются и как их можно предотвратить? Некоторые военные эксперты говорят, что Пакистан проводил такие атаки из-за своих стратегических интересов и с целью оказания давления на афганское правительство в течение последних 20 лет.

Линия Дюранда — практически неразмеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном. Возникла в результате двух англо-афганских войн, в которых Великобритания пыталась расширить Британскую Индию.