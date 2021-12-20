Талибы* намерены потребовать ответа от Пакистана за ракетные обстрелы
Кабул, 20 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Ракетные обстрелы Пакистана близ линии Дюранда в последние дни прошлой недели вызвали тревогу в некоторых районах провинции Кунар. Этот вопрос недавно поднимался рядом местных жителей, сообщает «Ариана Ньюс».
Жители уезда Шайгал Ва Шинтан провинции Кунар говорят, что пакистанские войска обстреляли ракетами некоторые части района в последние три дня прошлой недели.
Они утверждают, что в результате попадания ракеты один человек был ранен и погибли десятки голов скота. Официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они потребуют ответа от Пакистана.
Забихулла Муджахид, заместитель министра информации и культуры и пресс-секретарь правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал: «Мы серьезно отнеслись к инциденту в Кунаре. Мы спросим с властей Пакистана, почему эти атаки повторяются?«
Также сообщается, что недавно беспилотник совершил атаку на село Чугам в уезде Шайгал Ва Шинтан провинции Кунар. В результате атаки, по словам жителей, жертв не было.
До сих пор неясно, кто нанёс авиаудары, но агентство France-Presse сообщило со ссылкой на «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (ТТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), что один из их лидеров на востоке Афганистана выжил во время авиаудара.
В сообщении цитируется заявление организация ТТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что целью нападения был маулави Факир Мохаммад, но в момент нападения его в этом районе не было.
Согласно пакистанским источникам, пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют деревню Чугам в качестве своей базы.
Билал Карими, один из пресс-секретарей правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал France-Presse, что это была наземная атака и была нанесена ракетами класса «земля-земля».
Ракеты, выпущенные пакистанскими войсками по Кунару, Нуристану и другим пограничным с Пакистаном провинциям — не новость, аналогичные атаки имели место во время республиканского режима, за что посол Пакистана в Кабуле неоднократно вызывался в МИД Афганистана. Время от времени политические отношения Афганистана с Пакистаном становились натянутыми, ракетные обстрелы продолжаются.
Почему атаки продолжаются и как их можно предотвратить? Некоторые военные эксперты говорят, что Пакистан проводил такие атаки из-за своих стратегических интересов и с целью оказания давления на афганское правительство в течение последних 20 лет.
Линия Дюранда — практически неразмеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном. Возникла в результате двух англо-афганских войн, в которых Великобритания пыталась расширить Британскую Индию.