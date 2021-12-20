Владивосток, 20 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Приморье рассматривается как площадка проекта по созданию межрегиональных детских центров для оказания специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной помощи детям Дальнего Востока. Соответствующую программу представила президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Cap.ru В детской поликлинике Алатырской больницы

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«Предлагаем организовать пилотный проект как раз в Дальневосточном федеральном округе. Там самые высокие в стране показатели детской смертности. Съездили туда, объездили краевые детские больницы в Приморье, в Хабаровском крае вместе с федеральными специалистами, экспертами, представителями Министерства здравоохранения России», — предложили президенту гендиректор АСИ.

Она пояснила стратегию медицинского центра.

«Первое, кадровый потенциал: укомплектование, выращивание и наставничество со стороны федеральных специалистов. Это дооснащение необходимым оборудованием. Это, безусловно, обеспечение правильной маршрутизации и транспортировки, вся логистика должна быть правильно выстроена», — считает Светлана Чупшева.

Отмечается, все профильные ведомства, Ассоциация российских хирургов, эксперты готовы разработать положение, требования, критерии межрегионального центра.

Врачи, специалисты прогнозируют, что уже за год можно сократить показатели детской смертности на 10−20%.

Владимир Путин идею поддержал.

В настоящее время Приморье входит в число пилотных регионов по реализации Национальной социальной инициативы, которую начали внедрять в регионе по поручению президента России в мае 2021 года. Идет работа по направлениям «Здравоохранение», «Образование», «Возможности для работы и карьеры», «Социальная защита», которые призваны улучшить качество оказания услуг для жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане по нацпроекту «Здравоохранение», а также госпрограмме «Развитие здравоохранения в Магаданской области» завершили реконструкцию онкологического диспансера.