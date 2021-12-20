Новосибирск, , 10:55 — REGNUM Хвойные деревья для ёлочных базаров Новосибирской области в текущем году завезены преимущественно из Кемеровской области, в меньшей степени из Алтайского края, Алтая, Курганской и Томской областей. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Елочный базар Mos.ru

«Учитывая, что на территории вышеуказанных регионов имеются очаги опасных карантинных вредителей леса, существует риск заноса и распространения этих насекомых на территории Новосибирской области. В этой связи вывоз лесных красавиц разрешен только при наличии карантинного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность, — уточнили в ведомстве. — На текущий момент декабря посредством внутрироссийских перевозок при ввозе в наш регион проконтролировано более 12 тысяч отечественных и 1526 польских «вечнозеленых».

Отмечается, чтоп прямыми автотранспортными поставками из Латвии на склады временного хранения Новосибирска прибыли 282 пихты датского происхождения и 3927 хвойных веток голландского и датского происхождения.