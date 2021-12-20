Канберра, 20 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. 19 декабря стало известно, что в одной из больниц Тасмании (юг Австралии) умер шестой ребенок после того, как 16 декабря в одной из школ Девонпорта произошла трагедия по причине сильного порыва ветра, который поднял в воздух батут с детьми на 10-метровую высоту, передает телеканал Nine News.

Ребенок на батуте

О смерти шестого ребенка сообщил на пресс-конференции комиссар полиции Тасмании Даррен Хайн.

Двое детей остаются в критическом состоянии в Королевской больнице Хобарта, а третий восстанавливается после травм дома. Всего на батуте, унесенном ветром, находились девять детей.

Напомним, что трагедия произошла, когда порядка 40 учеников одной из местных школ Девонпорта участвовали в праздничных мероприятиях в связи с окончанием учебного года.