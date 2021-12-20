Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области на берегу Таганрогского залива местный житель обнаружил торчащую из глины косточку, однако при исследовании выяснилось, что это череп трогонтериевого мамонта (степного слона). На месте в течение нескольких дней работали палеонтологи. О находке рассказал руководитель научно-просветительского проекта НаукаPRO Евгений Миронов на своём YouTube-канале.

Мамонт Иван Шилов © ИА REGNUM

«На самом деле, это одна из завершающих находок скелета, который мы здесь копаем на протяжении нескольких лет. Когда-то это животное погибло на мелководье лагуны, что-то наподобие современного Таганрогского залива. Его немного растянуло течением. Мы поднимаем то, что вымывает у основания обрыва», — уточнил палеонтолог, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Вадим Титов.

Череп оказался очень хрупким, поэтому извлекать его пришлось крайне осторожно. Вес окаменевшего черепа — почти 400 килограммов. Животное погибло на берегу древнего лимана около 600 тыс. лет назад на территории побережья современного Таганрогского залива.

Трудно сказать, от чего погиб мамонт, но он был в полном расцвете сил, говорят исследователи. Ему было 50−60 лет, если ориентироваться на возраст современных слонов. Возможно, мамонт увяз в глине или его погубила болезнь. При этом следов воздействия человека на животное палеонтологи не увидели.