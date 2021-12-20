Вашингтон, 20 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Власти США обеспокоены тем, что Сейм Польши одобрил законопроект «О радиовещании и телевидении». По мнению представителей Вашингтона, новые правила, прописанные в законопроекте, представляют угрозу свободе слова в республике. Об этом, как передает Polskie Radio, заявила замглавы Госдепа США Джалина Портер во время пресс-конференции.

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Законопроект предусматривает, что компании за пределами Европейской экономической зоны не могут владеть мажоритарными долями в польских СМИ. Это касается, в частности, телеканала TVN, который принадлежит американскому концерну Discovery.

Теперь законопроект, после того как он был принят Сеймом, поступит на подпись к президенту. После подписания документа президентом и опубликования он будет введен в действие.

По мнению Портер, новый закон может серьезно подорвать свободу СМИ в Польше, если он вступит в силу в нынешнем виде. Она добавила, что это также может повлиять на приток иностранных инвестиций в эту страну.

Представительница Вашингтона также заявила, что Соединенные Штаты будут призывать президента Польши Анджея Дуду подтвердить свои предыдущие заявления о свободе выражения мнений, неприкосновенности договоров и общих ценностях, которые лежат в основе отношений между Варшавой и Вашингтоном. Она отметила, что администрация Джо Байдена ставит права человека, в том числе свободу выражения мнений и свободу СМИ, в центр внешней политики.