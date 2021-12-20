Сеул, 20 декабря 2021, 10:51 — REGNUM Более 70% граждан Южной Кореи поддерживают ужесточение мер социального дистанцирования, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные агентства Research View.
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Согласно результатам опроса, проведенного с 14 по 18 декабря среди тысячи человек старше 18 лет, за ужесточение антиковидных мер выступают 71,3%.
По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в апреле 2020 года, показатель сократился на 23,2%.
Эксперты отмечают, что снижение показателя указывает на то, что жители страны устали от жёстких мер в рамках затянувшейся пандемии коронавируса.
Между тем лишь 49,6% жителей страны положительно оценивают карантинную политику властей. В апреле 2020 года показатель составил 75,9%.