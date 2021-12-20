Сеул, , 10:51 — REGNUM Более 70% граждан Южной Кореи поддерживают ужесточение мер социального дистанцирования, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные агентства Research View.

Опрос StockSnap

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Согласно результатам опроса, проведенного с 14 по 18 декабря среди тысячи человек старше 18 лет, за ужесточение антиковидных мер выступают 71,3%.

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в апреле 2020 года, показатель сократился на 23,2%.

Эксперты отмечают, что снижение показателя указывает на то, что жители страны устали от жёстких мер в рамках затянувшейся пандемии коронавируса.

Между тем лишь 49,6% жителей страны положительно оценивают карантинную политику властей. В апреле 2020 года показатель составил 75,9%.