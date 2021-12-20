Баку, 20 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Астаринском районе Азербайджана в ночь на 20 декабря был обнаружен крупный лестной пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

skeeze Пожар

По данным ведомства, огонь охватил около 20 гектаров в горной местности возле села Диго. Горят в основном кусты, сухая трава и засохшие пни. На месте работают пожарные бригады.

Как сообщает агентство Report, к утру пожар удалось локализовать. На место из-за сложного рельефа не может подъехать техника, пожарным приходится бороться с огнём вручную. Тушение огня усложняет ветреная погода.