Канберра, 20 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Резкий рост цен на газ и уголь, а также снижение обменного курса австралийского доллара доведут объем экспорта Австралии до рекордных 269 миллиардов долларов США в уходящем году. Об этом 20 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Новая статистика содержится в недавно опубликованном отчете федерального правительства Австралии. Эксперт по энергетике Кен Болдуин в интервью телеканалу заявил, что Австралия, по всей видимости, в настоящее время извлекает выгоду из глобального дефицита энергоносителей.

«Цены определяются восстановлением мировой экономики после пандемии … В Европе также наблюдается нехватка газа и угля, где его не хватает из-за очень холодной зимы», — отметил профессор Болдуин из Австралийского национального университета.

Отмечается, что объемы экспорта Австралии выросли на 22% по сравнению с прошлым годам.