Пенза, , 11:52 — REGNUM В Пензенской области пресекли очередной факт коррупции. На этот раз на «торговле» должностями попались должностные лица Каменской районной администрации. Об этом 20 декабря заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Пензенской области пояснил, что его предупреждения о прекращении практики прошлых времен — возить деньги, взятки, пытаться торговать должностями, где-то что-то покупать, за что-то расплачиваться — так и не были услышаны.

«Должностные лица Каменской районной администрации решили таким образом купить должность главы администрации района. Взяли три миллиона рублей и поехали в правительство Пензенской области, искать, как эту задачу решить, кому бы эти деньги всучить, Но ещё раз говорю — ушли те времена, когда можно было за деньги покупать должности. Теперь на должность назначаются по другому принципу — по принципу профессионализма и готовности выполнять задачи», — подчеркнул губернатор.

Попытка совершить преступление была пресечена вице-губернатором Сергеем Федотовым, за что глава области объявил ему благодарность.

Глава Пензенской области заявил о хороших взаимодействиях со всеми правоохранительными органами и спецслужбами на территории региона и незамедлительном их оповещении для пресечения подобных нарушений.

«У нас есть договорённость — когда мы видим коррупционную составляющую в действиях тех или иных руководителей и не только руководителей, мы обмениваемся информацией», — добавил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Пензенской области за 9 месяцев 2021 года поступило 81 обращение граждан о фактах коррупции. Губернатор региона Олег Мельниченко остался доволен работой по антикоррупционному направлению и поручил продолжать соответствующие проверки в учреждениях области.

Читайте также: В учреждениях Пензенской области прошли антикоррупционные проверки