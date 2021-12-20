Пенза, 20 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Пензенской области пресекли очередной факт коррупции. На этот раз на «торговле» должностями попались должностные лица Каменской районной администрации. Об этом 20 декабря заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Глава Пензенской области пояснил, что его предупреждения о прекращении практики прошлых времен — возить деньги, взятки, пытаться торговать должностями, где-то что-то покупать, за что-то расплачиваться — так и не были услышаны.

«Должностные лица Каменской районной администрации решили таким образом купить должность главы администрации района. Взяли три миллиона рублей и поехали в правительство Пензенской области, искать, как эту задачу решить, кому бы эти деньги всучить, Но ещё раз говорю — ушли те времена, когда можно было за деньги покупать должности. Теперь на должность назначаются по другому принципу — по принципу профессионализма и готовности выполнять задачи», — подчеркнул губернатор.

Попытка совершить преступление была пресечена вице-губернатором Сергеем Федотовым, за что глава области объявил ему благодарность.

Глава Пензенской области заявил о хороших взаимодействиях со всеми правоохранительными органами и спецслужбами на территории региона и незамедлительном их оповещении для пресечения подобных нарушений.

«У нас есть договорённость — когда мы видим коррупционную составляющую в действиях тех или иных руководителей и не только руководителей, мы обмениваемся информацией», — добавил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Пензенской области за 9 месяцев 2021 года поступило 81 обращение граждан о фактах коррупции. Губернатор региона Олег Мельниченко остался доволен работой по антикоррупционному направлению и поручил продолжать соответствующие проверки в учреждениях области.

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