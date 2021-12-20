Москва, 20 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Вероятность того, что в 2022—2023 годы нефть марки Brent может пробить отметку в 100 долларов, выглядит «излишне резкой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал соответствующий прогноз аналитиков Goldman Sachs.

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«Во-первых, следует принимать во внимание сдерживающий фактор в виде активного продвижения Европой и США «зеленого вектора», а значит, инструмента частичного снижения величины спроса на черное золото, — сказал Чередниченко. — Во-вторых, вероятность резкого удорожания стоимости привлечения инвестиций для дальнейшего развития новых месторождений на фоне политики мировых монетарных властей достаточно низкая. Это подтверждают недавние действия ЕЦБ и ФРС, сохранившие свои ключевые ставки на прежнем уровне».

К тому же, как пояснил Чередниченко, оперативное вмешательство ОПЕК+ в части исключения ценовых шоков на нефтяном рынке оказывает свое демпфирующее действие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чередниченко рассказал, какой прогноз по ценам на нефть выглядит правдоподобно.