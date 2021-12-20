Москва, , 10:49 — REGNUM Российский боксёр Руслан Проводников завершил карьеру. Об этом он объявил после боя на турнире Open Fighting Championship.

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«Сегодня я делаю подарок своей команде. Я вешаю перчатки на гвоздь, я оставляю ринг», — сказал Проводников.

19 декабря 37-летний Проводников победил раздельным решением судей российского бойца смешанных единоборств Али Багаутинова. Бой прошёл в Москве по правилам бокса.

Проводников является бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг. За свою карьеру в профессиональном боксе он провёл 30 поединков, в которых одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений.