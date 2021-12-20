Ньюкасл, , 10:54 — REGNUM 17 декабря 19-летний подросток из Аделаиды (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) получил SMS-оповещение о том, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Вместо того, чтобы самоизолироваться, парень решил пойти в местный клуб, после чего порядка 150 посетителей вынуждены встречать Рождество на карантине. Об инциденте 20 декабря сообщил телеканал Nine News.

Ночной клуб

Местные власти осудили действия подростка, а владельцы клуба Loverboy заявили, что будут «добиваться справедливости» после того, как их заставили закрыть заведение в самое загруженное время года.

Если будет доказано, что подросток нарушил закон «О чрезвычайных ситуациях», это может повлечь за собой штраф в размере 1092 австралийских доллара. Однако комиссар полиции штата заявил, что дело может быть передано в суд, что может привести к штрафу в размере 20 000 долларов (более 14 000 долларов США).

«Предполагается, что Рождество — это время, чтобы праздновать с семьей и близкими, однако из-за действий одного эгоистичного человека многим это не суждено», — говорится в заявлении клуба в соцсетях.